Обновление предмета начали с обучения тренеров. Они станут агентами изменений и смогут в дальнейшем передавать знания и навыки учителям "Защиты Украины", а те – каждому молодому гражданину.

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"Защиту Украины" будут преподавать по-новому

В МОН отмечают: хотим, чтобы с 1 сентября предмет "Защита Украины" преподавали по-новому.

Именно учителя должны стать двигателем этих изменений, поэтому обучение педагогов – важный фокус внимания. Наша цель – сделать так, чтобы в итоге учителя "Защиты Украины" стали вдохновителями для многих молодых граждан: формировали мощную патриотическую позицию, предоставляли знания для сохранения жизни как в мирное время, так и в условиях войны,

– отметил глава МОН Оксен Лисовой.

81 отобранный будущий тренер перенимал опыт у представителей АЗОВа, ОСИНТ-агентства "Мольфар", демократической школы "Майбутні" и КMBS. Обучение охватывало темы национальной безопасности и обороны, информационной безопасности, военного управления, а также касалось особенностей работы с учениками 10 – 11 классов и педагогики.

Отныне после получения сертификата тренеры смогут проводить повышение квалификации учителей.

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В июле планируют запускать набор на вторую волну обучения для тренеров из-за большого спроса и важности преподавания обновленного предмета "Защита Украины".