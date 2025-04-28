Как здороваться на похоронах: как уместно выразить соболезнования и поддержку
- На похоронах важно выражать искренние слова поддержки, такие как "Примите мои соболезнования" или "Искренне сочувствую Вашей потере", а также предлагать помощь.
- Не следует говорить фразы, которые могут непреднамеренно обесценить чувства людей, например, "Я тебя понимаю" или "Ты свыкнешься с потерей".
В Украине, в связи с войной, трагических событий стало больше. И в таких сложных условиях важно сказать правильные слова поддержки.
Потеря родных или близких людей – сложное эмоциональное событие. Слова поддержки на похоронах очень важны. Что сказать на похоронах рассказывает 24 Канал.
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Какие слова сказать для поддержки
На похоронах важно проявить уважение и поддержку родным покойного. Много слов говорить не стоит. Кроме того, важно были ли вы лично знакомы с покойным. Вот несколько вариантов того, что можно сказать:
"Примите мои соболезнования." – самое универсальное и сдержанное выражение соболезнования.
"Искренне сочувствую Вашей потере." – более теплая фраза, которая показывает вашу поддержку.
"Мне очень жаль. Если Вам что-то понадобится, я здесь." – вы не просто выражаете соболезнования, но и предлагаете помощь.
"Светлая память о [имя покойного] навсегда останется с нами." – если хотите подчеркнуть значение умершего для вас (если были лично с ним знакомы) или сообщества.
Главное – говорить искренне и с уважением. Если не знаете, что сказать, простое "Примите мои соболезнования" уже будет достаточным.
А еще иногда лучшей поддержкой является просто ваше присутствие и теплый взгляд. Если этот человек из близкого круга – допустимы объятия, касание к плечу.
Что можно написать в сообщении
Во многих коллективах есть чаты, в которых сообщаются о важных событиях из жизни коллег. В них тоже можно написать сообщение. Они должны быть сдержанные и лаконичные.
- "Мои соболезнования"
- "Светлая память"
- "Вечная память"
- "Пусть земля будет пухом"
Их можно совместить и добавить личное, если были знакомы – "Светлый человек. Буду помнить его".
Чего не стоит говорить
Однако есть слова, которые не стоит говорить. Ими можно нечаянно оскорбить чувства людей, которые переживают потерю.
"Сочувствую. Я тебя понимаю" – глубину переживаний другого человека понять невозможно.
"Мне жаль. Ты привыкнешь (смиришься) с потерей" – это обесценивание переживаний на то время.
"Оно забудется" – не забудется. Это обесценивание эмоций.
"Твоя ситуация не самая плохая. Вот у моих знакомых..." – совершенно недопустимый разговор!
"Он отмучился. Его уже не болит. Вам уже легче" – если человек долгое время болел. Эти слова не являются поддержкой.
Комментарии "Держись", "Будь сильным" – могут раздражать.
У украинцев принята и финансовая поддержка родным усопшего.
Сегодня мы ежедневно прощаемся с нашими героями, которые защищают Украину, – почтите и их – минутой молчания, поклоном у мемориальной доски или на аллеях памяти, приложите колено, когда видите эскорт "На щите".
Слова поддержки на похоронах столь же важны, как и ежедневные приветствия. Они демонстрируют вашу воспитанность и образованность, том важно говорить правильно, даже в привычном приветствии "Доброе утро!".