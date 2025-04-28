Втрата рідних чи близьких людей – складна емоційна подія. Слова підтримки на похороні дуже важливі. Що сказати на похороні розповідає 24 Канал.

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Які слова сказати для підтримки

На похороні важливо проявити повагу та підтримку рідним покійного. Багато слів говорити не варто. Крім того, важливо чи були ви особисто знайомі з покійним. Ось кілька варіантів того, що можна сказати:

"Прийміть мої співчуття." – найуніверсальніше та стримане висловлення співчуття.

"Щиро співчуваю Вашій втраті." – тепліша фраза, яка показує вашу підтримку.

"Мені дуже шкода. Якщо Вам щось знадобиться, я тут." – ви не просто висловлюєте співчуття, а й пропонуєте допомогу.

"Світла пам’ять про [ім'я покійного] назавжди залишиться з нами." – якщо хочете підкреслити значення померлого для вас (якщо були особисто з ним знайомі) чи спільноти.

Головне – говорити щиро і з повагою. Якщо не знаєте, що сказати, просте "Прийміть мої співчуття" вже буде достатнім.

А ще іноді найкращою підтримкою є просто ваша присутність та теплий погляд. Якщо ця людина з близького кола – допустимі обійми, торкання до плеча.

Що можна написати у повідомленні

У багатьох колективах є чати, у яких повідомляються про важливі події з життя колег. У них теж можна написати повідомлення. Вони мають бути стримані та лаконічні.

"Мої співчуття"

"Світла пам'ять"

"Вічна пам'ять"

"Нехай земля буде пухом"

Їх можна поєднати й додати особисте, якщо були знайомі – "Світла людина. Пам'ятатиму її".

Чого не варто казати

Однак є слова, які не варто казати, бо можна ненавмисно образити почуття людей, які переживають втрату.

"Співчуваю. Я тебе розумію" – глибину переживань іншої людини зрозуміти неможливо.

"Мені шкода. Ти звикнеш (змиришся) з втратою" – це знецінення переживань на той час.

"Воно забудеться" – не забудеться. Це знецінення емоцій.

"Твоя ситуація не найгірша. От в моїх знайомих..." – геть неприпустима розмова!

"Він відмучився. Його вже не болить. Вам уже легше" – якщо людина довгий час хворіла. Ці слова не є підтримкою.

Коментарі "Тримайся", "Будь сильним" – можуть дратувати.

В українців прийнята і фінансова підтримка рідним покійного.

Сьогодні ми щодня прощаємося з нашими героями, які боронять Україну, – вшануйте і їх – хвилиною мовчання, поклоном біля меморіальної дошки чи на алеях пам'яті, прикладіть коліно, коли бачите ескорт "На щиті".

Слова підтримки на похороні настільки ж важливі, як і щоденні вітання. Вони демонструють вашу вихованість та освіченість, тому важливо говорити правильно, навіть у звичному вітанні "Доброго ранку!".