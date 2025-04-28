Потеря родных или близких людей – сложное эмоциональное событие. Слова поддержки на похоронах очень важны. Что сказать на похоронах рассказывает 24 Канал.

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Какие слова сказать для поддержки

На похоронах важно проявить уважение и поддержку родным покойного. Много слов говорить не стоит. Кроме того, важно были ли вы лично знакомы с покойным. Вот несколько вариантов того, что можно сказать:

"Примите мои соболезнования." – самое универсальное и сдержанное выражение соболезнования.

"Искренне сочувствую Вашей потере." – более теплая фраза, которая показывает вашу поддержку.

"Мне очень жаль. Если Вам что-то понадобится, я здесь." – вы не просто выражаете соболезнования, но и предлагаете помощь.

"Светлая память о [имя покойного] навсегда останется с нами." – если хотите подчеркнуть значение умершего для вас (если были лично с ним знакомы) или сообщества.

Главное – говорить искренне и с уважением. Если не знаете, что сказать, простое "Примите мои соболезнования" уже будет достаточным.

А еще иногда лучшей поддержкой является просто ваше присутствие и теплый взгляд. Если этот человек из близкого круга – допустимы объятия, касание к плечу.

Что можно написать в сообщении

Во многих коллективах есть чаты, в которых сообщаются о важных событиях из жизни коллег. В них тоже можно написать сообщение. Они должны быть сдержанные и лаконичные.

"Мои соболезнования"

"Светлая память"

"Вечная память"

"Пусть земля будет пухом"

Их можно совместить и добавить личное, если были знакомы – "Светлый человек. Буду помнить его".

Чего не стоит говорить

Однако есть слова, которые не стоит говорить. Ими можно нечаянно оскорбить чувства людей, которые переживают потерю.

"Сочувствую. Я тебя понимаю" – глубину переживаний другого человека понять невозможно.

"Мне жаль. Ты привыкнешь (смиришься) с потерей" – это обесценивание переживаний на то время.

"Оно забудется" – не забудется. Это обесценивание эмоций.

"Твоя ситуация не самая плохая. Вот у моих знакомых..." – совершенно недопустимый разговор!

"Он отмучился. Его уже не болит. Вам уже легче" – если человек долгое время болел. Эти слова не являются поддержкой.

Комментарии "Держись", "Будь сильным" – могут раздражать.

У украинцев принята и финансовая поддержка родным усопшего.

Сегодня мы ежедневно прощаемся с нашими героями, которые защищают Украину, – почтите и их – минутой молчания, поклоном у мемориальной доски или на аллеях памяти, приложите колено, когда видите эскорт "На щите".

Слова поддержки на похоронах столь же важны, как и ежедневные приветствия. Они демонстрируют вашу воспитанность и образованность, том важно говорить правильно, даже в привычном приветствии "Доброе утро!".