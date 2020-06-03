Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине. Он будет консультативно-совещательным органом при главе государства.

Какие задачи у Совета по вопросам развития высшего образования

Указ о создании Совета Зеленский подписал 3 июня. Его целью будет совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине и подготовка конкурентоспособных специалистов, передает пресс-служба главы государства.

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По словам президента, задачами Совета будет:

совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений для совершенствования законодательства в этой области. Речь идет о финансовой автономии вузов, механизме привлечения частных инвестиций и развитии государственно-частного партнерства.

Какие задания дал Зеленский Кабмину:

до 1 ноября 2020 года разработать и утвердить стратегию развития высшего образования в Украине на 2021– 2031 годы. Основные цели и приоритеты в ней должны быть определены с учетом глобальных тенденций мировой экономики;

до 1 декабря 2020 года разработать две программы: развития научно-исследовательской инфраструктуры и восстановления и развития сети общежитий для студентов вузов;

до 1 сентября 2020 разработать и утвердить план популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранцев;

до 1 сентября 2020 года разработать план мероприятий по популяризации естественных наук и математики.

Украина – это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах... Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент поручил Офису Президента в течение 2 недель подать проект Положения о Совете по вопросам развития высшего образования в Украине и предложения по его персональному составу.