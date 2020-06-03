Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні. Вона буде консультативно-дорадчим органом при главі держави.

Які завдання у Ради з питань розвитку вищої освіти

Указ про створення Ради Зеленський підписав 3 червня. Її метою буде вдосконалення якості й змісту вищої освіти в Україні та підготовка конкурентоспроможних фахівців, передає пресслужба глави держави.

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За словами президента, завданнями Ради буде:

вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства у цій галузі. Йдеться про фінансову автономію ВНЗ, механізм залучення приватних інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства.

Які завдання дав Зеленський Кабміну:

до 1 листопада 2020 року розробити та затвердити стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки. Основні цілі та пріоритети в ній мають бути визначені з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки;

до 1 грудня 2020 року розробити дві програми: розвитку науково-дослідницької інфраструктури та відновлення і розбудови мережі гуртожитків для студентів ВНЗ;

до 1 вересня 2020 розробити та затвердити план популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземців.

до 1 вересня 2020 року розробити план заходів щодо популяризації природничих наук та математики;

Україна – це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах... Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати,

– наголосив Зеленський.

Також президент доручив Офісу Президента протягом 2 тижнів подати проєкт Положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.