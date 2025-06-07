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Учеба Саморазвитие Желайте не "здоровля и благополуччя": как грамотно на украинском рассказать о Зеленых праздниках
7 июня, 16:40
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Желайте не "здоровля и благополуччя": как грамотно на украинском рассказать о Зеленых праздниках

Мария Волошин
Основні тези
  • 8 июня в Украине празднуют Троицу, которая символизирует единство Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.
  • Троицу, также известную как Зеленые праздники, отмечают украшением жилищ зеленью для привлечения здоровья и благополучия.
  • Как красиво об этом празднике рассказать на украинском, читайте в нашей подборке.

8 июня в Украине празднуют Троицу. Это один из самых важных праздников в году.

В христианстве оно олицетворяет таинственное единство трех Ипостасей – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как грамотно и красиво рассказать об этом празднике.

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Как грамотно рассказать о Троице

У сто восьмой подборке подскажем, какие ошибки вы можете допускать, когда рассказываете о традициях и праздновании Зеленых праздников. Также расскажем, какие суржиковые слова могут "затаиться" в вашей речи и как их заменить.

Троицу еще называют Зелеными праздниками. Ведь на этот праздник верующие украшают дома душистой травой и развешивают зелень на окнах и дверях. Они верят, что так привлекут в дом здоровье и благополучие.

  • украшати – прикрашати;
  • Зельоні – Зелені;
  • зєлень – зелень;
  • вєткі – гілки;
  • здоровля – здоров'я;
  • благополуччя – добробут;
  • окна – вікна;

Троица ежегодно празднуем в разные дни. Счет точного дня ведем от Пасхи, который также празднуют в разные даты ежегодно. Отсчитываем 50 дней. Обычно Зеленые праздники выпадают на воскресенье, ведь Пасху мы также отмечаем в этот день недели.

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  • каждий год – щороку;
  • разні дні – різні дні;
  • день тиждня – день тижня;
  • воскресеніє – неділя;
  • відмічати – відзначати, святкувати;

В этом году Зеленые праздники католики и православные верующие впервые за долгое время вместе отмечают вместе – 8 июня.

  • первий раз – вперше;
  • время – час;
  • трі дня – три дні;
  • іюнь – червень.

Традиционно Зеленые праздники длятся три дня.

Мы ранее рассказывали, как рассказывать правильно на украинском о Пасхе.