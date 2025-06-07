Желайте не "здоровля и благополуччя": как грамотно на украинском рассказать о Зеленых праздниках

8 июня в Украине празднуют Троицу. Это один из самых важных праздников в году.

В христианстве оно олицетворяет таинственное единство трех Ипостасей – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как грамотно и красиво рассказать об этом празднике.

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Как грамотно рассказать о Троице

У сто восьмой подборке подскажем, какие ошибки вы можете допускать, когда рассказываете о традициях и праздновании Зеленых праздников. Также расскажем, какие суржиковые слова могут "затаиться" в вашей речи и как их заменить.

Троицу еще называют Зелеными праздниками. Ведь на этот праздник верующие украшают дома душистой травой и развешивают зелень на окнах и дверях. Они верят, что так привлекут в дом здоровье и благополучие.

украшати – прикрашати;

Зельоні – Зелені;

зєлень – зелень;

вєткі – гілки;

здоровля – здоров'я;

благополуччя – добробут;

окна – вікна;

Троица ежегодно празднуем в разные дни. Счет точного дня ведем от Пасхи, который также празднуют в разные даты ежегодно. Отсчитываем 50 дней. Обычно Зеленые праздники выпадают на воскресенье, ведь Пасху мы также отмечаем в этот день недели.

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каждий год – щороку;

разні дні – різні дні;

день тиждня – день тижня;

воскресеніє – неділя;

відмічати – відзначати, святкувати;

В этом году Зеленые праздники католики и православные верующие впервые за долгое время вместе отмечают вместе – 8 июня.

первий раз – вперше;

время – час;

трі дня – три дні;

іюнь – червень.

Традиционно Зеленые праздники длятся три дня.

Мы ранее рассказывали, как рассказывать правильно на украинском о Пасхе.