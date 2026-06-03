Почему не "земляника": как называть эту вкусную и полезную ягоду на украинском

На улице лето и начался сезон ягод. Поэтому самое время вспомнить их украинские названия, чтобы не лакомиться суржиком или кальками.

Как правильно называть на украинском эту душистую лесную и луговую ягоду на украинском вместо "земляника", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть "землянику" на украинском?

На улице июнь и несмотря на прохладную погоду, на рынках уже можно встретить мелкую красную ароматную ягоду – потому что начался сезон. Но как только появляются ягоды, появляются и споры как ее называть – земляника или суниця?

На самом деле в украинском литературном языке правильное название этой ягоды – суниця. Именно так ее фиксируют словари, именно это слово употребляют в художественной литературе и научных трудах.

Украинское же слово "суниця" имеет древнее славянское происхождение. Языковеды связывают его с сочетанием слов: приставки sǫ– "су-" от nicь "обращенный вниз", nіknǫti "поникнуть, склоняться вниз, наклоняться", буквально – поникшая, наклоненная к земле ягода". И действительно: ягоды земляники часто прячутся низко у земли под листьями, будто "сунутся" по земле.

По другой версии название связано с древнеиндийским – śōṇaḥ "красный", śōṇitam – кровь, смола дерева.

А откуда же взялась "земляника" Это слово пришло под влиянием русского языка и его происхождение тоже очень понятно: сочетание "земля" и "никнуть" (наклоняться) – земляника. Интересно, что это название в некоторых регионах Украины бытует давно, но в нормативном украинском языке оно считается ненормативным или диалектным, как и другие названия:

поземка ,

, позьомка ,

, землянка.

Поэтому в литературной речи, в СМИ, книгах и учебных текстах следует употреблять именно "суниця".

Поэтому когда в следующий раз корзина наполнится ароматными красными ягодами, помните: это не "земляника", а наша древняя и исконно украинская "суниця".

Обратите внимание! Земляника есть лесная и луговая (луговая). Они достаточно похожи, но имеют несколько отличий в виде и вкусе. Главное отличие заключается в том, что лесная земляника имеет заостренную (коническую), ярко-красную и более нежную ягоду, которая легко отделяется от чашелистика. Тогда как у луговой ягоды часто округлые или слегка сплющенные, при созревании могут иметь розовато-беловатый или красноватый цвет с одной стороны, а чашелистник прилегает плотно и ягода имеет легкий мускатный привкус.

Как называть другие ягоды на украинском?

В начале лета мы лакомимся ягодами и фруктами, а потому можно вспомнить как их называть правильно на украинском, чтобы не путаться:

И помните, что в украинском языке другое звучание, чаще через "ы" и "э", даже если названия одинаковые: не "чєрєшня", – а черешня, не "смародіна" – смородина, не "вішня" – а вишня.

Названия ягод на украинском: смотрите видео

Заметьте себе, что эти названия дети изучают в детском саду и начальной школе, а мы – взрослые иногда делаем умышленные или нет, ошибки. Время работать над языковыми ошибками. Говорите на украинском!