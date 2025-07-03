Знали, что у древнего слова "жариты" есть несколько разных значений: о каком из них слышали вы
Случается, что возрождению древнего или забытого слова способствуют исторические обстоятельства. Именно они придают ему новое особое звучание.
Значение поэтического слова "жевриты" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @show_rami.
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Что означает слово "жевриты"
Все чаще слово "жевриты" появляется в публикациях. Оно часто употребляется в поэтических текстах, потому что чрезвычайно образное, интересное и загадочное.
Слово "жевриты" происходит от древнего славянского корня жар-, жевр-, что означает "гореть", "жар", "огонь". А словари украинского языка приводят несколько толкований этого слова.
Его можно использовать к огню и жару:
- Жевриты – жевриты, догорать без пламени. – Біля кошари ледве жевріло багаття (Степан Чернобривец).
- Жевриты – слабо гореть, светиться небольшим пламенем; мигать – Лиш вогник у грубці ще жеврів живий (Леонид Первомайський); Жевріла лампадка перед іконою.
Слово можно применить к света (фонарь) или небесных светил – солнца, луны, звезд:
- Жевриты – ярко отражать свет солнца или других тел. – Сідало сонце, і небо на заході жевріло (Олесь Гончар).
- Жевреты – блестеть – Червона з синіми та зеленими квітками запаска блищала, неначе жевріла ( Иван Нечуй-Левицкий).
Употребить его, чтобы описать румянец, когда человек раскраснелся:
- Жевриты – покраснеть – Щоки жевріли від сорому чи Любов Прохорівна ніби теж щиро сміялася, жевріючи від вина (Иван Ле).
Этим словом можно описать чувства и эмоции, сокровенные чувства:
- Жевриты – выражать сильные чувства, переживания (о глазах); светиться – Очі її жевріли, мов жаринки чи Темно вже – Лиця не бачу, тільки очі чорні. Мов вуглі два, там жевріють (Иван Франко).
- Жевриты – иметь скрытые чувства к кому-то. Я відчув, що любов, яка довго жевріла в моєму серці, набрала снаги й розквітла, розкущилась веселим, високим полум’ям (Юрий Яновский).
Что значит "жевриты": смотрите видео
Но последние несколько лет слово "жевриты", чаще всего ассоциируется с надеждой – надежда еще теплится в сердце.
Интересно, что это слово не имеет синонима, который бы точно и поэтично передал его смысл, потому что гореть, светиться или чувствовать не передают той же нежности и глубины.
Кроме того, это слово пример того, как физическое явление (огонь) превращается в эмоциональный и поэтический образ в литературном языке.
Это не единственное слово, которое стоит чаще употреблять и возродить, вот вам еще пятерка – напиток, поединок, или, незугарный, гуляка, значение которых вы возможно не знали.
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