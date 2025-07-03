Значення поетичного слова "жевріти" розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @show_rami.

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Що означає слово "жевріти"

Все частіше слово "жевріти" зринає в публікаціях. Воно часто вживається в поетичних текстах, бо надзвичайно образне, цікаве та загадкове.

Слово "жевріти" походить від давнього слов’янського кореня жар-, жевр-, що означає "горіти", "жар", "вогонь". А словники української мови наводять кілька тлумачень цього слова.

Його можна використати до вогню та жару:

Жевріти – тліти, догоряти без полум’я. – Біля кошари ледве жевріло багаття (Степан Чорнобривець).

– (Степан Чорнобривець). Жевріти – слабо горіти, світитися невеликим полум’ям; блимати – Лиш вогник у грубці ще жеврів живий (Леонід Первомайський); Жевріла лампадка перед іконою.

Слово можна застосувати до світла (ліхтар) чи небесних світил – сонця, місяця, зірок:

Жевріти – яскраво відбивати світло сонця або інших тіл . – Сідало сонце, і небо на заході жевріло (Олесь Гончар).

– яскраво відбивати . – (Олесь Гончар). Жевріти – блищати – Червона з синіми та зеленими квітками запаска блищала, неначе жевріла (Іван Нечуй-Левицький).

Вжити його, щоб описати рум'янець, коли людина розчервонілася:

Жевріти – зашарітися – Щоки жевріли від сорому чи Любов Прохорівна ніби теж щиро сміялася, жевріючи від вина (Іван Ле).

Цим словом можна описати почуття та емоції, потаємні почуття:

Жевріти – виражати сильні почуття, переживання (про очі); світитися – Очі її жевріли, мов жаринки чи Темно вже – Лиця не бачу, тільки очі чорні. Мов вуглі два, там жевріють (Іван Франко).

виражати – чи (Іван Франко). Жевріти – мати приховані почуття до когось. Я відчув, що любов, яка довго жевріла в моєму серці, набрала снаги й розквітла, розкущилась веселим, високим полум’ям (Юрій Яновський).

Що означає "жевріти": дивіться відео

Та останні кілька років слово "жевріти", найчастіше асоціюється з надією – надія ще жевріє в серці.

Цікаво, що це слово не має синоніма, який би точно і поетично передав його зміст, бо горіти, світитися чи почувати не передають тієї самої ніжності та глибини.

Крім того, це слово приклад того, як фізичне явище (вогонь) перетворюється на емоційний і поетичний образ у літературній мові.

Це не єдине слово, яке варто частіше вживати та відродити, ось вам ще п'ятірка – трунок, герць, либонь, незугарний, гульвіса, значення яких ви можливо не знали.

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