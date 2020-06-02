Абитуриенты из оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут вступить в любой украинский вуз, где работают образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", без ВНО.

Однако для вступления абитуриенты должны сдать два экзамена. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Заместитель Министра образования и науки Егор Стадный также заявил, что в 2020 году для жителей Крыма и Донбасса предлагают почти 100 учреждений высшего и профессионального передвысшего образования.

До какого числа нужно подать заявления

Желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

поступающие из Крыма – не позднее 20 августа ;

; поступающие с Донбасса – не позднее 22 августа.

Те, кто не успеет этого сделать, могут подавать заявления для поступления на контракт до 23 октября.

Главные даты по вступлению для жителей оккупированных территорий / Фото Минобразования

Как получить украинский документ об образовании

Если у абитуриента нет украинского документа об образовании, то ему надо обратиться в образовательный центр и получить его. Таким поступающим нужно сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации:

украинский язык;

историю Украины;

а также один вступительный экзамен, который определяет конкретный вуз.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А абитуриенты с Донбасса вступают в эти учреждения, участвуя в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Поступающие из Крыма и с Донбасса, имеющие украинский аттестат и прошедшие ВНО, получают возможность поступать в любой вуз.