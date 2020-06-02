Абітурієнти з окупованого Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей можуть вступити до будь-яких українських ВНЗ, де працюють освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", без ЗНО.

Однак для вступу абітурієнти мають скласти два іспити. Для цього їм потрібно звернутись до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня 2020 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

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Заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний також заявив, що у 2020 році для мешканців Криму та Донбасу пропонують майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти.

До якого числа потрібно подати заяви

Охочі взяти участь в конкурсі на бюджетні місця мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

вступники з Криму – не пізніше 20 серпня ;

; вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити, можуть подавати заяви для вступу на контракт до 23 жовтня.



Головні дати щодо вступу для мешканців окупованих територій / Фото Міносвіти

Як отримати український документ про освіту

Якщо абітурієнт немає українського документа про освіту, то йому треба звернутись до освітнього центру та отримати його. Таким вступникам потрібно скласти лише два іспити державної підсумкової атестації:

Мешканці Криму та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з навчальних закладів, де будуть працювати освітні центри. А абітурієнти з Донбасу вступають до цих закладів, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Вступники з Криму і Донбасу, які мають український атестат і пройшли ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого ВНЗ.