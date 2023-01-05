Цветная и изобретательная зима: как интересно развлечься на улице может ваш ребенок

Как интересно зимой развлечься с детьми

Цветные шарики со льда

Так, первым интересным развлечением на улице зимой для вашего ребенка может стать изготовление цветных шаров. При этом выложить из них можно разные фигуры на снегу. Для этого вам нужно взять шары, наполнить их водой. Затем добавить цветную краску и оставляем замерзнуть на ночь. Когда получите ледяной шар, срезаете сверху шарик и получаете красивый слой разноцветного льда.

Для красоты можно также в шарики с водой добавить блестки и разнообразные украшения. К тому же можно выкрасить шары в цвета планет Солнечной системы.