"Родители просят, но это невозможно": как будут учиться дети в Одессе и пойдут ли на зимние каникулы
Источник:Общественное
Школьники в Одессе уйдут зимой на двухнедельные каникулы. Отдых от учебы запланирован на конец декабря и начало января.
Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, как будут учиться зимой школьники города. В частности, во время отключения света.
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Как будут учиться школьники в Одессе
Отдельно на время отключения света, по словам чиновницы, отдыха ученикам не будут давать. Графики, добавила она, не одинаковы для всех.
В период отключения света родители просят сделать для детей каникулы. Однако это невозможно,
– подчеркнула Буйневич.
Она также уточнила, что родители одесских школьников обращаются в мэрию с просьбой отправить учащихся на каникулы сейчас. Но в мэрии подчеркивают: не знают, когда потом не будет света у тех детей, у которых он сегодня.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.