Когда зимние каникулы в школах Львовщины: графики в разных общинах

Школьники во Львовской области пойдут на зимние каникулы в конце декабря или начале января. Будут отдыхать при этом две недели и больше.

В департаменте образования и науки Львовской ОВА в комментарии 24 каналу рассказали, что даты старта зимних каникул в разных общинах области разнятся. Как и продолжительность отдыха школьников.

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Когда зимние каникулы в школах Львовщины

В этом году нет стабильного графика каникул для школ Львовщины. В 2022 году областной департамент рекомендовал общинам отказаться от осенних каникул, чтобы дети как можно больше учились очно. Вместо этого чиновники советовали добавить эту неделю в зимние каникулы.

Каждая община на Львовщине сама определяла, когда у них будут осенние, зимние и весенние каникулы. В некоторых общинах дети ходили на осенние каникулы, в других – перенесли отдых на зиму.

– уточнили в образовательном департаменте ОВА.

При этом добавили, что на даты старта и продолжительность каникул влияет и ситуация с отоплением и светом.

Также в департаменте образования предоставили точный график зимних каникул в школах разных общин Львовской области.

Дрогобычский район

Бориславская городская ТГ – с 1 по 15 января 2023 года;

Дрогобычская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;

Меденицкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 19 января 2023 года;

Сходницкая поселковая ТГ – со 2 по 27 января 2023 года;

Трускавецкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Золочевский район

В территориальных общинах Золочевского района зимние каникулы в школах стартуют 24 декабря 2022 и продлятся до 22 января 2023 года.

Львовский район

Бибрская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Великолюбинская поселковая ТГ по-разному: с 31 декабря до 15 или 18 января 2023 г., а также с 26 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;

Глинянская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Городоцкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 18 января 2023 года;

Давыдовская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Добросино-Магеровская сельская ТГ – со 2 по 10 января 2023 года;

Жовковская городская ТГ – со 2 по 29 января 2023 года;

Желтанецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 25 января 2023;

Зимноводовская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

Каменка-Бугская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;

Комарновская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Куликовская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;

Мурованская сельская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;

Новояричевская поселковая ТГ – с 24 декабря по 29 января 2023 года;

Оброшинская городская ТГ – есть школы, которые на каникулы пойдут с 31 декабря 2022 по 22 или 29 января 2023 и с 24 декабря 2022 по 22 января 2023;

Перемышлянская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Подберезовская сельская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;

Пустомытовская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;

Рава-Русская городская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;

Сокольницкая сельская ТГ по-разному: с 26 декабря 2022 года до 22 января 2023 года со 2 до 27 января 2023 года;

Щирецкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Самборский район:

Бесковицкая сельская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 7 января 2023 года;

Боринская поселковая ТГ – с 1 по 20 января 2023;

Добромыльская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

Новокалиновская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Раловская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года;

Рудковская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Самборская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Старосамборская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Стрелковская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Турковская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

Хыровская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;

Стрыйский район

Гнездичевская поселковая ТГ – с 29 декабря 2022 года по 5 января 2023 года;

Грабовецко-Дулибовская сельская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;

Жидачевская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;

Журавненская поселковая ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;

Николаевская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Моршинская городская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;

Новораздельская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Розвадовская сельская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;

Сколевская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;

Славская поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

Стрыйская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Тростянецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 15 января 2023 года;

Ходоровская городская ТГ – со 2 по 15 января 2023 года;

Козовская ТГ по-разному: с 31 декабря 2022 года до 15, 22 или 29 января 2023 года или 24 декабря 2022 года до 8 или 15 января 2023 года, а также – со 2 до 20 января 2023 года.

Червоноградский район

Белжская городская ТГ – с 26 декабря по 20 января 2023;

Великомостовская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Добротворская поселковая ТГ – с 26 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

Лопатинская поселковая ТГ – со 2 по 24 января 2023 года;

Радеховская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;

Сокальская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года;

Червоноградская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

Яворовский район

Ивано-Франковская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;

Мостиская городская ТГ – с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Новояворовская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Судебно-вишненская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года.

Шегиновская сельская ТГ – с 1 по 22 января 2023 года;

Яворивская городская ТГ – с 26 декабря 2022 г. по 15 января 2023 года.

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