Когда зимние каникулы в школах Львовщины: графики в разных общинах

20 декабря 2022, 16:52
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Школьники во Львовской области пойдут на зимние каникулы в конце декабря или начале января. Будут отдыхать при этом две недели и больше.

В департаменте образования и науки Львовской ОВА в комментарии 24 каналу рассказали, что даты старта зимних каникул в разных общинах области разнятся. Как и продолжительность отдыха школьников.

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Когда зимние каникулы в школах Львовщины

В этом году нет стабильного графика каникул для школ Львовщины. В 2022 году областной департамент рекомендовал общинам отказаться от осенних каникул, чтобы дети как можно больше учились очно. Вместо этого чиновники советовали добавить эту неделю в зимние каникулы.

Каждая община на Львовщине сама определяла, когда у них будут осенние, зимние и весенние каникулы. В некоторых общинах дети ходили на осенние каникулы, в других – перенесли отдых на зиму.
– уточнили в образовательном департаменте ОВА.

При этом добавили, что на даты старта и продолжительность каникул влияет и ситуация с отоплением и светом.

Также в департаменте образования предоставили точный график зимних каникул в школах разных общин Львовской области.

Дрогобычский район

  • Бориславская городская ТГ – с 1 по 15 января 2023 года;
  • Дрогобычская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
  • Меденицкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 19 января 2023 года;
  • Сходницкая поселковая ТГ – со 2 по 27 января 2023 года;
  • Трускавецкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Золочевский район

В территориальных общинах Золочевского района зимние каникулы в школах стартуют 24 декабря 2022 и продлятся до 22 января 2023 года.

Львовский район

  • Бибрская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Великолюбинская поселковая ТГ по-разному: с 31 декабря до 15 или 18 января 2023 г., а также с 26 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;
  • Глинянская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Городоцкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 18 января 2023 года;
  • Давыдовская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Добросино-Магеровская сельская ТГ – со 2 по 10 января 2023 года;
  • Жовковская городская ТГ – со 2 по 29 января 2023 года;
  • Желтанецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 25 января 2023;
  • Зимноводовская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
  • Каменка-Бугская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
  • Комарновская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Куликовская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
  • Мурованская сельская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;
  • Новояричевская поселковая ТГ – с 24 декабря по 29 января 2023 года;
  • Оброшинская городская ТГ – есть школы, которые на каникулы пойдут с 31 декабря 2022 по 22 или 29 января 2023 и с 24 декабря 2022 по 22 января 2023;
  • Перемышлянская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Подберезовская сельская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
  • Пустомытовская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
  • Рава-Русская городская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;
  • Сокольницкая сельская ТГ по-разному: с 26 декабря 2022 года до 22 января 2023 года со 2 до 27 января 2023 года;
  • Щирецкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;

Самборский район:

  • Бесковицкая сельская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 7 января 2023 года;
  • Боринская поселковая ТГ – с 1 по 20 января 2023;
  • Добромыльская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
  • Новокалиновская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Раловская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года;
  • Рудковская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Самборская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Старосамборская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Стрелковская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Турковская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
  • Хыровская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;

Стрыйский район

  • Гнездичевская поселковая ТГ – с 29 декабря 2022 года по 5 января 2023 года;
  • Грабовецко-Дулибовская сельская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
  • Жидачевская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
  • Журавненская поселковая ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;
  • Николаевская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Моршинская городская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
  • Новораздельская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Розвадовская сельская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
  • Сколевская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;
  • Славская поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
  • Стрыйская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Тростянецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 15 января 2023 года;
  • Ходоровская городская ТГ – со 2 по 15 января 2023 года;
  • Козовская ТГ по-разному: с 31 декабря 2022 года до 15, 22 или 29 января 2023 года или 24 декабря 2022 года до 8 или 15 января 2023 года, а также – со 2 до 20 января 2023 года.

Червоноградский район

  • Белжская городская ТГ – с 26 декабря по 20 января 2023;
  • Великомостовская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Добротворская поселковая ТГ – с 26 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
  • Лопатинская поселковая ТГ – со 2 по 24 января 2023 года;
  • Радеховская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
  • Сокальская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года;
  • Червоноградская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

Яворовский район

  • Ивано-Франковская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
  • Мостиская городская ТГ – с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Новояворовская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
  • Судебно-вишненская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года.
  • Шегиновская сельская ТГ – с 1 по 22 января 2023 года;
  • Яворивская городская ТГ – с 26 декабря 2022 г. по 15 января 2023 года.

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Изменяли ли формат обучения на Львовщине из-за непогоды

  • В департаменте образования и науки Львовской ОВА рассказали, что изменений в обучении школьников области из-за непогоды на прошлой неделе не произошло.
  • В дальнейшем их вводить также не планируют.
  • Школы в каждой общине сейчас работают по определенному графику.
  • Однако решение о формате обучения в той или иной школе принимает руководство учебного заведения вместе с родителями.
  • Большинство школ в области работает очно. Однако есть и такие, где дети учатся дистанционно. Но таких школ немного.
Автор: Марія Волошин