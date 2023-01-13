Когда закончатся зимние каникулы в школах Львова и области
Во Львове школьные зимние каникулы длятся две – четыре недели. Да, дети снова сядут за парты учебных заведений в середине и второй половине января.
Каждая львовская школа сама устанавливала даты зимнего отдыха учащихся. Как и продолжительность зимних каникул.
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Когда закончатся каникулы в школах Львова
Так, часть львовских школьников отдыхает этой зимой от обучения, например, 15 дней, другие – почти месяц.
В одних школах зимние каникулы стартовали 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могли начаться с 31 декабря и завершатся в середине января.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Львовщины
Даты старта и окончания зимнего отдыха учащихся в разных общинах области разные.
В этом году постоянный график каникул для школ Львовщины не устанавливали. Каждое общество самостоятельно определяло даты каникул. При этом в пределах 24 декабря 2022 – 29 января 2023 года.
Точный график зимних каникул в разных общинах Львовской области читайте по ссылке.