Первоклассники будут отдыхать больше: когда будут зимние каникулы в школах Киева
Школы в Украине в рамках этого учебного года могут самостоятельно определять даты каникул. При этом педагогические советы школ должны учитывать ситуацию с безопасностью в регионе и погодные условия.
Школьники в столице зимой в рамках этого учебного года могут отдыхать три недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ссылкой на КГГА.
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Когда зимние каникулы в школах Киева
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал: городские власти предложили учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года. Второй – с 13 января до 30 мая 2025 года.
Зимние запланированы с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года,
– уточнил чиновник.
Кроме того, для учеников первых классов запланировали дополнительные недельные каникулы – с 17 до 22 февраля 2025 года.
Напомним, что осенью ученики киевских школ не учились в течение 28 октября – 2 ноября 2024 года.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Заместитель председателя КГГА напомнил также: учитывая ситуацию с безопасностью в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года.
- Ранее мы информировали о том, будут ли в рамках учебного года 2024 – 2025 в школах Украины зимние каникулы. Подробно об этом читайте по ссылке.