Укр Рус
Учеба Образование в Украине В Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля, – Свириденко
15 января, 21:17
2
Обновлено - 21:28, 15 января

В Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля, – Свириденко

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Киеве зимние каникулы в школах продлят до 1 февраля 2026 года из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
  • Решение не распространяется на детские сады.

В Киеве зимние каникулы должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Это решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

К теме "Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки

Где продлят зимние каникулы в Киеве?

Юлия Свириденко отметила, что Министерство образования и науки Украины и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы в украинской столице до 1 февраля 2026 года. В то же время соответствующее решение не распространяется на детские сады.

МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года – в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе, 
– написала премьер-министр.

Какие решения приняли относительно зимних каникул в других городах Украины?

  • Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.

  • В Днепре из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры с 12 по 16 января включительно некоторые учебные заведения перевели на дистанционную форму обучения. Школы, гимназии и лицеи в указанный период будут работать дистанционно.

  • А Одесская ОВА рекомендовала учебным заведениям области временно перейти на дистанционный формат работы с 9 по 19 января. Или же продлить зимние каникулы на этот период.