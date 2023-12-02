Осенью дети не отдыхали: когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска
Источник:Фиртка
В прошлом учебном году школам Ивано-Франковска советовали организовать зимние каникулы в январе. Тогда причиной было отключение света.
В этом году ситуация может повториться. Детали рассказала глава департамента образования и науки горсовета Виктория Дротянко.
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Когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска
Так, прогнозируя отключение света и в этом году, лицеям города тоже посоветовали организовать каникулы в течение месяца.
С 25 декабря 2023 года уже начались каникулы и длились до 26 января 2024 года,
– отметила чиновница.
И добавила, что на обучение во втором семестре учащиеся в таком случае вернулись бы 29 января 2024 года.
Однако, по ее словам, это рекомендация. Тем не менее, в городском департаменте образования считают, что так смогут сэкономить свет, отопление и другие ресурсы.
Но, каждое заведение может решать самостоятельно,
– акцентировала Дротянко.
Если педсовет и родительский комитет решат, что им удобно сделать неделю зимних, а неделю весенних каникул, то так и будет.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Были ли осенние каникулы в Ивано-Франковских школах
- В этом году учащиеся в Ивано-Франковске не отдыхали осенью.
- Каникулы перенесли на зиму.
- Запланировали, что зимние каникулы стартуют в конце декабря и продлятся месяц.