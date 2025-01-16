В одном из городов продлили зимние каникулы для учеников
Зимние каникулы в школах Умани, что в Черкасской области, продолжили. Ученики вернутся на учебу 3 февраля 2025 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Управление образования и гуманитарной политики Уманского городского совета. Такое решение приняли по нескольким причинам.
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Ученики в Умани будут иметь более длинные каникулы
Решение педагоги школ в городе приняли, в частности, из-за высокого уровня заболеваемости детей и экономии энергоносителей.
Во время каникул детей ждут кружки учреждений внешкольного образования, где дети каждый день могут получать знания и массу позитива от общения со сверстниками, развитие таланта на занятиях по детскому творчеству,
– проинформировали в управлении.
В частности, ученики могут проводить досуг в Уманском городском центре внешкольного образования. Там с 10.00 до 14.00 часов работают кружки, а также ежедневно проводят различные игровые программы для детей.
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Работает также Уманская детская школа искусств и другие образовательные центры. Там проводят занятия по 3D-конструированию, обучают основам живописи и графики, азам вокального и хореографического искусства и тому подобное.
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