Кто такой фатюв с тингирицей: проверьте, поймете ли вы Закарпатский диалект
- Закарпатский диалект содержит много архаизмов и заимствованных из других языков слов, что делает его непонятным для украинцев из других регионов.
- В разных городах Закарпатья слова могут иметь разные варианты звучания, такие как "легинь" для парня в Ужгороде и "фатюв" в Тячеве.
- Блогер Креативная Жона популяризирует закарпатский диалект в соцсетях, как часть украинского языка, указывая на его культурную значимость в Украине.
Закарпатский диалект один из самых интересных в Украине. Звучит странно и не всегда понятно для жителей других регионов.
В разных уголках Закарпатья диалект отличается. О вариантах звучания популярных слов рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Креативная Жена.
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Понятны ли вам эти слова по-закарпатски
Блогер Креативная Жона, родом из Закарпатья, популяризирует свой диалект в популярных соцсетях. Его особенность в том, что он содержит немало архаизмов, отличается сохранением ряда древних элементов фонетики, грамматики, лексики. А также, гранича со многими странами, содержит немало заимствованных из других языков (румынского, венгерского и словацкого) слов, но уже в определенной "обработке".
Его звучание не всегда понятно украинцам из других регионов. И даже в разных городах Закарпатья обозначения предметов другое.
Предлагаем вам словарик популярных слов и как они звучат в Тячеве и Ужгороде (далее Т и У – соответственно).
парень: У – легинь, Т – фатюв;
кукуруза: У – тингирица, Т – мелай;
сколько: В – кильо, Т – кульо;
быстро: В – шиковно, Т – малось май кивай;
сковородка: У – палачинтовка, Т – фандел;
лестница: У – лазива, Т – луйтра;
папа: У – няньо, Т – отиць;
качалка: У – гомбалка, Т – гицалка;
утюг: У – биглазь, Т – тиглазув;
серьги: В – заушницы, Т – кугутка.
Закарпатский диалект: смотрите видео
Закарпатский диалект, в сравнении с полтавским, о котором 24 Канал писал ранее, звучит необычнее. Но он – часть украинского языка, культуры, истории. Поэтому несколько слов из него стоит иметь в своем словарном запасе ради разнообразия.
Познавайте украинский язык и говорите на нем!