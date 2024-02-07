Сайт Міносвіти не працює через хакерську атаку

7 лютого 2024, 12:01
Читать новость на русском

Джерело:

Міносвіти України

Сайт Міністерства освіти і науки України перестав працювати. Причиною стала російська кібератака.

У Міносвіти кажуть, що працюють над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомлять додатково.

Дивіться також МОН погодило підручники для 7 класу Нової української школи

Сайт Міносвіти не працює 

Так, сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. Користувачі станом на зараз не можуть його відвідати.

Проблему підтвердив і очільник міністерства Оксен Лісовий. 

Друзі, раптом що – сайт Міносвіти тимчасово не працює через атаку русні. Але наші спеціалісти вже працюють над поновленням роботи,
– написав міністр у твітері. 

Дивіться також Чи причетні хакери до збою в Дії: у Мінцифри пояснили, що сталося

Російські хакери не вперше атакують українські компанії та відомства

  • Уранці 12 грудня Київстар зазнав потужної хакерської атаки росіян.
  • Також ввечері 19 січня користувачі Monobank повідомляли про проблеми з роботою застосунку. У компанії заявили, що на банк здійснили найпотужнішу DDoS-атаку.
  • А вночі 23 січня частина району Сихів у Львові залишилася без теплопостачання та гарячої води через хакерську атаку.
  • Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що єдина мета цих атак окупантів – деморалізація українців. 
Автор: Марія Волошин