Сайт Міносвіти не працює через хакерську атаку
7 лютого 2024, 12:01Читать новость на русском
Джерело:Міносвіти України
Сайт Міністерства освіти і науки України перестав працювати. Причиною стала російська кібератака.
У Міносвіти кажуть, що працюють над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомлять додатково.
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Сайт Міносвіти не працює
Так, сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. Користувачі станом на зараз не можуть його відвідати.
Проблему підтвердив і очільник міністерства Оксен Лісовий.
Друзі, раптом що – сайт Міносвіти тимчасово не працює через атаку русні. Але наші спеціалісти вже працюють над поновленням роботи,
– написав міністр у твітері.
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