Сайт Міносвіти не працює через хакерську атаку

Сайт Міністерства освіти і науки України перестав працювати. Причиною стала російська кібератака.

У Міносвіти кажуть, що працюють над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомлять додатково.

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Сайт Міносвіти не працює

Так, сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. Користувачі станом на зараз не можуть його відвідати.

Проблему підтвердив і очільник міністерства Оксен Лісовий.

Друзі, раптом що – сайт Міносвіти тимчасово не працює через атаку русні. Але наші спеціалісти вже працюють над поновленням роботи,

– написав міністр у твітері.

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