Вступники ще можуть подати заяви на бакалаврат або на медичного магістра у виші цьогоріч. Але зробити це треба до 18:00 1 серпня.

Що цікаво, середня вартість здобуття освіти бакалавра за найпопулярнішими спеціальностями у найкращих вишах цьогоріч становить 53,830 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Page.

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Яка вартість навчання на престижних спеціальностях?

Вища освіта цьогоріч є менш доступною для більшості українців, ніж була торік. Адже сума середньої зарплати у нашій країні "не встигає" за цінами на навчання у вишах. Зауважимо, що у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 23 460 гривень.

Що цікаво, навіть в одному університеті ціни на різних спеціальностях можуть бути дуже різними.

Так, середня вартість навчання за популярними спеціальностями у топвишах така:

Інженерія програмного забезпечення: 62,471 тисячі гривень;

Право: 61,493 тисячі гривень;

Економіка: 57,020 тисячі гривень;

Філологія (англійська): 55,791 тисячі гривень;

Фінанси: 55,18 тисячі гривень;

Комп’ютерні науки: 54,931 тисячі гривень;

Менеджмент: 53,66 тисячі гривень;

Маркетинг: 53,66 тисячі гривень;

Психологія: 50,04 тисячі гривень;

Середня освіта (українська мова): 34,058 тисячі гривень;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для розрахування цих цифр врахували 10 найпопулярніших спеціальностей під час торішньої вступної кампанії та вартість контракту цьогоріч у 5 топових ЗВО.