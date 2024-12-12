Реєстрація стартує невдовзі: як відбуватиметься сертифікація учителів у 2025 році
Через два тижні в Україні стартує реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників 2025 року. Але вже зараз потенційні учасники можуть розпочати підготовлення до її першого етапу – незалежного тестування фахових знань та вмінь.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Що потрібно знати, читайте далі.
Дивіться також Учителів яких предметів найбільше бракує у школах України
Як відбуватиметься сертифікація учителів у 2025 році
У 2025 році участь у сертифікації зможуть узяти такі категорії вчителів:
- учителі початкових класів;
- учителі української мови та літератури;
- учителі математики;
- учителі історії та громадянської освіти.
Крім того, наступного року вперше забезпечать сертифікаційні процедури для нової категорії педагогів – учителів іноземної мови (а саме англійської).
Щоб якісно підготуватися до проходження незалежного тестування в межах сертифікації, передусім варто ознайомитися з програмами тестування та загальними характеристиками сертифікаційних робіт. У програмах, затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України, окреслено зміст, який охоплюють сертифікаційні роботи.
Український центр уже оприлюднив загальні характеристики тестів незалежного тестування фахових знань та вмінь, де визначили розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів перелічених попередньо програм, і схеми нарахування балів за виконання тестових завдань.
Зауважимо, що наразі програми незалежного тестування та загальних характеристик завдань для вчителів англійської мови ще немає. Нині робоча група при Міністерстві освіти і науки України напрацьовує проєкт відповідної програми, відповідно до якої надалі буде розроблено загальні характеристики тестів та схеми нарахування балів за виконання завдань.
Як і в попередні роки, на виконання завдань сертифікаційних робіт учителі початкових класів, української мови та літератури, математики та історії й громадянської освіти матимуть 180 хвилин. Однак кількість і форми завдань, а також максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, виконавши всі завдання тесту, різняться в сертифікаційних роботах для різних категорій учителів.
Дивіться також Блогер показав, чи вдасться прожити один день на зарплату вчителя
Які завдання передбачили
- Так, тест для вчителів початкових класів міститиме 85 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (80 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (5 завдань). Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 90.
- Тест для вчителів української мови та літератури також міститиме 85 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (75 завдань) та на встановлення відповідності (10 завдань). Максимальна кількість балів – 115.
- Тест для вчителів математики міститиме 70 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (57 завдань), на встановлення відповідності (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань). Максимальна кількість балів – 86.
- Тест для вчителів історії міститиме 80 завдань чотирьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (69 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (3 завдання). Максимальна кількість балів – 106.
Означені характеристики сертифікаційних робіт незалежного тестування відповідають характеристикам робіт незалежного тестування 2024 року.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розширило коло педагогів, які можуть пройти сертифікацію у 2025 році, та визначило їх граничну кількість. Так, окрім учителів початкових класів (не більш ніж 1500 осіб), української мови і літератури, математики та історії (не більш ніж 1000 осіб кожної категорії), участь у сертифікації зможуть узяти не більш ніж 500 учителів іноземної мови, а саме англійської.
Дивіться також Як уряд розподілив кошти на зарплати вчителям
Коли триватиме реєстрація
Реєстрація для участі в процедурах сертифікації для вчителів усіх зазначених категорій триватиме з 23 грудня 2024 року до 09 січня 2025 року й відбуватиметься у два етапи:
- з 23 грудня до 06 січня – у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;
- з 7 до 9 січня – у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.
Попри те, що реєстрація для всіх категорій відбуватиметься в один час, учителі англійської мови, які захочуть взяти участь у сертифікації, проходитимуть тестування восени, а вчителі чотирьох інших категорій — навесні.