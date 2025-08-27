Різноманітність мовлення залежить від словникового запасу. А його можна збагатити замінивши звичні прислівники на інші, які можливо ви ніколи і не чули.

Які на які прислівники можна замінити розповідає 24 Канал, посилаючись на філологиню Аліну Острозьку.

Які прислівники варто використати?

Майже у кожному реченні ми використовуємо прислівники. Без них неможливо пояснити чи уточнити ситуацію, а коли розповідь емоційна – то тим більше.

Часто ми звикаємо до одних і тих же слів, навіть використовуючи їх як слова-паразити. Проте, в українській мові дуже багато синонімів (їх чимало у слова "обман"), і до прислівників теж, якими можна збагатити та урізноманітнити своє мовлення.

Що таке прислівник Це незмінна самостійна частина мови, яка вказує на ознаку дії, стану або іншої ознаки, відповідаючи на питання як?, де?, куди?, коли?, чому? тощо. У реченні прислівник найчастіше виступає обставиною, пов'язуючись із дієсловом (наприклад, "йти швидко"), прикметником (наприклад, "дуже цікавий") або іншим прислівником.

Мовознавиця Аліна Острозька наводить сім цікавих прислівників, які змінять вашу розмову. Спробуйте замінити звичні на нові.

Замініть незабаром / скоро на небавом / незабавом – " Уже небавом у мене закінчиться відпустка".

на Замініть тим більше на поготів – "На такі умови я поготів не погоджуся".

на – Замініть щодалі / чимдалі на деделі – "Дедалі частіше ми чуємо діалектизми у соцмережах".

на "Дедалі частіше ми чуємо діалектизми у соцмережах". Замініть потім / після того на відтак (але не замість " отже / тому" ) – "Додому повернулася відтак, як зайшла у крамницю".

на (але не замість " ) – Замініть не знаю де, казна-/бозна- /хтозна-/чортзна-де на невідь-де – "Сьогоднішня мандрівка місто завела мене невідь-де".

на – Замініть щойно / тільки що на допіру – "Я допіру говорила з ним телефоном".

на – Замініть точно на достоту – "Він не знав достоту, що його чекає на зустрічі".

Можливо якісь слова ви і використовуєте, а можливо – чуєте вперше. Однак, точно варто спробувати їх використати у розмові. Чому б і ні?!

Говоріть красиво і різноманітно українською!