5 колоритних українських слів, які стануть окрасою вашої мови: деякі ви могли ніколи не чути

Чимало слів з українських словників уже призабулися чи не часто вживаються. І, виявляється, що їх значення ви зовсім не знаєте.

Добірку з 5 українських призабутих слів пропонує 24 Канал, посилаючись на блог українського музиканта та журналіста Рамі Аль Шаєра.

Чи чули ви такі слова?

Українська мова – це не лише засіб спілкування, а й жива пам’ять народу, що зберігає у своїй лексиці відбитки історії, культури та світогляду. Багато слів, які сьогодні сприймаються як діалектні чи архаїчні, насправді є важливими маркерами автентичності. Вони формують мовну палітру, додають текстам образності й відчуття глибинного зв’язку з традицією.

Розглянемо кілька таких слів на які звернув увагу фронтмен групи "Бульвар ЛУ" та популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр.

Пайда – дарунок або удача, та навіть – хабар. "Як нема пайди, то й з хати не йди" (народне прислів'я).

Млосний – літературне слово, що описує стан знемоги чи солодкого дурману. У літературі часто описує атмосферу спеки, пахощів або емоційного стану – "млосний погляд", "млосна спека".

Пальчатки – рукавички з пальцями, які виготовлені з тонкого матеріалу – шкіри чи тканини. " Він вигулькнув у середині колонади, заздалегідь знімаючи з правиці пальчатку, перекинувши палицю в ліву руку". (Борис Харчук).

Німувати – мовчати чи відмовчуватися. "Майдан німував, чекав на слово отамана". (Роман Іваничук).

Ґорґоші – діалектне позначення плечей, живе у фольклорі та розмовній мові. "Клунка свого не дам, бо я ще й вас могла б узяти на ґорґоші з вашою торбою разом". (Михайло Коцюбинський).

У діалектних записах Поділля та Галичини слово "пайда" трапляється як синонім "користь", "вигода", "щастя". Наприклад, у народних прислів'ях та приказках: "Яка з того пайда, коли робота без душі".

Ці слова – не випадкові діалектизми, а частина багатої мовної спадщини. Вони демонструють, як українська мова зберігає образність і символіку, що формувалася століттями. Їхнє використання у сучасному мовленні чи літературі не лише збагачує текст, а й підкреслює автентичність та культурну глибину українського слова. Які слова знаєте ви?