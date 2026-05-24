18-річний українець Дарій Кузьмінський зараз здобуває міжнародну освіту у Японії. Він розповів зі свого досвіду, що японці знають про нашу державу.

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, зазначив, що в Японії до 2022 року навіть ніхто б не знав, що таке Україна.

Дивіться також "Раджу починати вчити англійську якомога скоріше": юний геній дав цінну пораду підліткам

Що японці знають про Україну

Хлопець каже: японці знають про війну в Україні. Але рівень ознайомлення значно нижчий ніж у Європі. На це впливає, зокрема, відстань між країнами.

Думаю, до 2022 року тут навіть ніхто б не знав, що таке Україна. А про те, що війна в нас тривала з 2014 року, про анексований Крим і поготів…

– зазначив він.

При цьому додав: японці знають, що Україна захищає правильні цінності, а Росія напала незаконно і безпідставно. Однак не зовсім розуміють контекст.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Кузьмінський також розповів, що українських біженців у Японії не так багато. Спочатку було десь 2200. Близько 800 з них повернулися в Україну.

Дивіться також Як вступити в Гарвард та Оксфорд: юний український геній поділився секретом

Чим вразила Японія та Азія загалом

Юний геній також розповів, що у Японії його вразила неймовірна природа. Загалом країна – це не лише великі міста, зокрема Токіо.

Також він поділився, що його вразило у житті та людях в Азії. Каже: це їхня культура спілкування.

Вразила з перших годин перебування. Вони дуже обережні та ввічливі. Я не зустрічав японця, який би кричав,

– зізнався хлопець.

І додав, що, звичайно, є винятки. Однак саме таку культуру спілкування хотів би бачити у Європі.