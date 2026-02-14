Всі школярі України отримуватимуть безкоштовне харчування

Учні українських шкіл зможуть отримувати безкоштовне харчування. Воно буде доступне усім з 1 по 11 клас по усій країні.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у суботу, 14 лютого.

Що відомо про безкоштовне харчування в школах?

Безкоштовне харчування буде забезпечене уже з вересня 2026 року.

На цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 мільйона гривень.

Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування,

– зазначила Юлія Свириденко.

Уряд очікує від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів завдяки місцевому бізнесу.

