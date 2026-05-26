Свириденко зробила заяву щодо гарячих обідів у школах з 1 вересня

Усі школяри в Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Воно буде доступне для учнів 1 – 11 класів.

На цьому наголосила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками ОВА.

Що відомо про новий етап реформи шкільного харчування?

За словами прем'єрки, темою окремої розмови була готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1 – 11 класів по всій Україні,

– наголосила Свириденко.

Вона нагадала, що наразі безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1 – 4 класів в усіх областях.

Міністр підкреслила, що уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

Шкільне харчування – це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників,

– йдеться у повідомленні прем'єрки.

У березні Юлія Свириденко розповідала, що в Україні розширюють програму безоплатного шкільного харчування. Вона зазначала, що гарячі обіди отримують понад 2 мільйони учнів, а з вересня 2026 року їх буде близько 3 мільйонів по всій країні.

Крім того, у громадах створюють нову систему харчування з централізованими "фабриками-кухнями" а на базі профтехів відкривають кулінарні хаби для підготовки кухарів. Навчання уже пройшли близько 9,5 тисяч людей.