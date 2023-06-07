МОН реформує викладання історії у школах: до обговорення можна долучитися
Джерело:МОН
У грудні 2022 року Міносвіти поінформувало, що викладання історії України у школах реформують. Натомість зараз міністерство запрошує до обговорення відповідного проєкту.
Так, для громадського обговорення пропонують проєкт Концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти.
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МОН запрошує до обговорення реформування історії у школах
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту можна подавати у довільній формі до 24 червня 2023 року на електронну адресу: vladomila@ukr.net, r_yevtushenko@mon.gov.ua.
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Результати обговорення розмістять на вебсайті Міносвіти протягом 29 червня – 1 липня 2023 року.
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МОН планує реформувати історію у школах
- Міністерство освіти і науки України пів року тому заявило, що має намір реформувати предмет історії у школі.
- У МОН створили відповідну робочу групу. До її складу входять фахівці міністерства, освітяни, науковці та історики.
- Проєкт документа мали подати на розгляд директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН не пізніше 1 червня 2023 року.
- Керівництво МОН розгляне відповідну концепцію реформування історичної освіти у школах до 1 липня 2023 року.