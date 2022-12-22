"Оживили" підручник: українські школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності
На Тернопільщині на базі Освітнього хабу стартував новий цікавий проєкт для учнів. Учні змогли вивчати фізику за допомогою технологій віртуальної та доповненої реальності.
Упродовж грудня учні 7 – 11 класів тернопільських шкіл відвідували з учителями освітній хаб та проводили лабораторні роботи за допомогою шоломів віртуальної реальності. А також спеціальної програми, яка дає можливість "оживляти" підручник.
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Школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності
Під час занять учні занурювались у віртуальний світ планет сонячної системи, виконували експерименти щодо законів Ньютона та багато інших корисних дослідів з фізики.
Учитель фізики школи № 28 Ольга Слободюк запевняє, що завдяки таким методам навчання діти набагато краще засвоюють матеріал. Формат подобається як школярам, так і педагогам.
Експеримент продовжать і у 2023 році на Львівщині, Хмельниччині та в інших регіонах України.
На спеціальній платформі наявні 200 інтерактивних тривимірних лабораторних та практичних робіт з фізики. Поступово додають і нові.
До теми Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
У Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
- У Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці.
- Її помітили в одному з районів столиці.
- Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.
- Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.
- У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".