"Оживили" підручник: українські школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності

22 грудня 2022, 23:12
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На Тернопільщині на базі Освітнього хабу стартував новий цікавий проєкт для учнів. Учні змогли вивчати фізику за допомогою технологій віртуальної та доповненої реальності.

Упродовж грудня учні 7 – 11 класів тернопільських шкіл відвідували з учителями освітній хаб та проводили лабораторні роботи за допомогою шоломів віртуальної реальності. А також спеціальної програми, яка дає можливість "оживляти" підручник.

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Школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності

Під час занять учні занурювались у віртуальний світ планет сонячної системи, виконували експерименти щодо законів Ньютона та багато інших корисних дослідів з фізики.

Учитель фізики школи № 28 Ольга Слободюк запевняє, що завдяки таким методам навчання діти набагато краще засвоюють матеріал. Формат подобається як школярам, так і педагогам.

Експеримент продовжать і у 2023 році на Львівщині, Хмельниччині та в інших регіонах України.

На спеціальній платформі наявні 200 інтерактивних тривимірних лабораторних та практичних робіт з фізики. Поступово додають і нові.

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У Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці

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Автор: Марія Волошин