Школи Київщини переходять на дистанційне навчання: яке рішення прийняла столиця

Погода в Україні погіршується. Тож від понеділка школи у Київській області теж працюватимуть у дистанційному режимі.

На оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про переведення шкіл Київської області на дистанційне навчання.

Дивіться також Дати різні: коли учні на Львівщині підуть на зимові канікули

Як працюватимуть садки та школи Київської області

Від понеділка, 27 листопада, школи Київської області працюватимуть у дистанційному режимі. Натомість дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Все через те, що за прогнозами синоптиків погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку,

– додали в ОВА.

Чи працюватимуть школи в столиці КМДА рекомендувала школам Києва працювати у змішаному форматі. Загальноосвітні навчальні заклади й надалі працюватимуть офлайн, однак чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

В кількох регіонах теж перейшли на дистанційне навчання