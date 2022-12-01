Школи в одному з міст на Заході України "замінували": усіх евакуйовують

Хвиля тривожних "мінувань" в Україні триває. Зокрема, аноніми надсилають повідомлення про закладені вибухівки у навчальних закладах.

1 грудня таке повідомлення знову отримали в одному з міст на Заході України. Там "замінували" всі школи.

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Школи Рівного "замінували"

Так, тривожне повідомлення отримали усі ліцеї та гімназії Рівного.

У поліції повідомили, що зараз триває евакуація учнів та працівників.

Більше інформації правоохоронці пообіцяли надати згодом.

Навчальні заклади обстежують правоохоронці та вибухотехніки.

До слова, востаннє повідомлення про замінування навчальних закладів навчальні заклади міста отримували 28 листопада. Тоді вибухівки у школах не виявили.

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