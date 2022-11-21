В одному з обцентрів на Заході України відновлюють очне навчання: але є умова

21 листопада 2022 , 10:57
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Джерело:

Олександр Третяк

Минулого тижня школярі у Рівному вимушено вчилися онлайн. Однак формат навчання у місті змінюють.

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що діти повертаються за парти. Очно вчитимуться вони вже цього тижня.

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Школярі Рівного повертаються за парти

Мер повідомив, що школярі у Рівному вчитимуться очно з 21 листопада.

Якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, уроки триватимуть протягом світлового дня,
– уточнив очільник міста. 

При цьому додав: якщо теплопостачання у школах не буде, діти вчитимуться дистанційно.

Відповідні рішення ухвалюватиме педагогічна рада шкіл залежно від обставин у кожному з них. Батьків про зміни повідомлять. 

Що було раніше 

  • 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
  • Тривожне повідомлення про вибухівку отримали у школах, ліцеях та гімназіях.
  • На місцях працювали відповідні служби.
  • У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.

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Автор: Марія Волошин