В одному з обцентрів на Заході України відновлюють очне навчання: але є умова
Джерело:Олександр Третяк
Минулого тижня школярі у Рівному вимушено вчилися онлайн. Однак формат навчання у місті змінюють.
Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що діти повертаються за парти. Очно вчитимуться вони вже цього тижня.
Читайте В одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у школах
Школярі Рівного повертаються за парти
Мер повідомив, що школярі у Рівному вчитимуться очно з 21 листопада.
Якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, уроки триватимуть протягом світлового дня,
– уточнив очільник міста.
При цьому додав: якщо теплопостачання у школах не буде, діти вчитимуться дистанційно.
Відповідні рішення ухвалюватиме педагогічна рада шкіл залежно від обставин у кожному з них. Батьків про зміни повідомлять.
Що було раніше
- 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
- Тривожне повідомлення про вибухівку отримали у школах, ліцеях та гімназіях.
- На місцях працювали відповідні служби.
- У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.
До теми Це небезпечно: які проблеми з навчанням за кордоном мають українські школярі
В українських школах посилять заходи безпеки
- В українських школах посилять заходи безпеки.
- У навчальних закладах мають з'явитися додаткові пристрої для охорони порядку.
- Зокрема відеоспостереження та металодетектори.