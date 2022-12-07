Кожній українській школі виділили тисячі доларів на ремонт їдалень

Українські школи отримають кошти на обладнання та ремонт їдалень. Таке рішення ухвалив уряд.

Кошти надаватимуть опорним школам. Відповідну пропозицію надали у Мінреінтеграції.

Читайте Дати різні: коли учні Волинської, Рівненської, Тернопільської областей підуть на зимові канікули

Кожна школа отримає 2000 доларів

️Цей гуманітарний проєкт вартістю понад 2 мільйони доларів охопить 1 тисячу шкіл. У них навчається більш ніж 450 тисяч дітей.

️Так, кожній школі виплатять одноразову допомогу – 2000 доларів. За ці гроші у закладах освіти мають закупити обладнання та зробити ремонт у шкільних їдальнях.



Д️о слова, це спільна ініціатива Першої леді Олени Зеленської, Мінреінтеграції та UNICEF. Вона має на меті покращити якість навчання дітей умовах війни та популяризувати серед них здорове харчування.

До теми Ситуація в областях тривожна: коли школярі Херсонщини та Луганщини підуть на зимові канікули

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України