Які цікаві синоніми має слово "спека"
9 серпня 2024, 10:41Читать новость на русском
Джерело:Лара Чемерис
Українська мова – надзвичайно багата. У її скарбниці ви знайдете слова та фрази на всі випадки життя.
А одне слово іноді може мати десяток синонімів. Тож Освіта 24 радить пильніше до них придивитися та урізноманітнювати своє мовлення.
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Які синоніми має слово "спека"
Педагогиня та блогерка Лара Чемерис назвала одне таке слово, яке можна замінити кількома іншими – і не менш цікавими. Це – спека.
Так, спеку ви ще можете назвати так:
- парня;
- вар;
- жар;
- спекота;
- духота;
- пекло.
Які цікаві синоніми має слово "спека" / скриншот допису Лари Чемерис