Вчителі в окупованому Криму віддають зарплату на російську армію

2 грудня 2022, 12:05
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Джерело:

Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Криму вчителі віддають частину зарплати на російську армію. Педагоги роблять це "добровільно".

Так, окупанти змушують вчителів відмовляються від цих грошей. При цьому писати відповідні заяви на ім'я директора школи. 

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Вчителі у Кримі віддають зарплату на армію Росії 

У Центрі зауважили, що у Росії немає розвинутого волонтерського руху й ця війна не є "народною", як її малює пропаганда ворога.

Тож ворог вдається до примусу, аби залатати діри в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії Росії й суттєво не покращують її забезпечення,
– додали у Центрі національного спротиву.

Тут наголосили, що навіть закони ворога не можуть змусити перераховувати свою зарплату, а відмова від цього не є підставою до звільнення. У Центрі також закликали ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів.

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Що відбувається у школах Криму

  • В ОП недавно повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти.
  • Так, Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.
  • На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів.
  • У жовтні школи окупованого Криму часто отримували повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.
Автор: Марія Волошин