Хочу, щоб на мовній темі не було спекуляцій: Кремінь прокоментував скандал з Фаріон

Уповноважений із захисту державної мови заявив, що прагне, щоб в Україні більше не було спекуляцій на мовному питанні. Він наголосив, що український народ єдиний, а розділенням завжди займалася Росія.

Відповідна реакція з'явилася після нещодавніх скандалів навколо висловлювань Ірини Фаріон. Вона заявила, що російськомовні військовослужбовці не можуть зватися українцями.

Дивіться також "Орлиця" проти військових: як українці не стерпіли образу від Ірини Фаріон

Спекуляціям не місце

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що За 10 місяців не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову серед Збройних Сил. Він вирішив прокоментувати останні скандали навколо мовних питань.

Я хочу, щоб на мовній темі не було спекуляцій. Ми вже проходили поділ України за різними категоріями. Так звані “дві України” – це одна з розробок психологічного спрямування російського походження,

– заявив уповноважений.

Також Кремінь наголосив, що у нас єдина держава, єдина мова та єдине бачення перемоги. Він також подякував Збройним Силам України за їх єдність. Уповноважений додав, що за потреби для вдосконалення мовних практик для воїнів ЗСУ можуть відкрити мовні курси.

Окрім цього уповноважений нагадав, що відповідно до статті 15 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мовою документації та статутного спілкування у Збройних Силах України є державна мова.

Що відомо про скандал навколо Фаріон