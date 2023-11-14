Ответная реакция появилась после недавних скандалов вокруг высказываний Ирины Фарион. Она заявила, что русскоязычные военнослужащие не могут называться украинцами.
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Спекуляциям не место
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что через 10 месяцев не поступило ни одной жалобы о нарушении Закона о государственном языке среди Вооруженных Сил. Он решил прокомментировать последние скандалы по языковым вопросам.
Я хочу, чтобы на языковой теме не было спекуляций. Мы уже проходили раздел Украины по разным категориям. Так называемые "две Украины" - это одна из разработок психологического направления русского происхождения,
– заявил уполномоченный.
Также Кремень подчеркнул, что у нас единое государство, единый язык и единственное видение победы. Он также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за их единство. Уполномоченный добавил, что при необходимости усовершенствования языковых практик для воинов ВСУ могут открыть языковые курсы.
Кроме этого уполномоченный напомнил, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственным" языком документации и уставного общения в Вооруженных Силах Украины есть государственный язык.
Что известно о скандале вокруг Фарион
- Языковед Ирина Фарион издала новое скандальное заявление, в котором оскорбила военных. Женщина заявила, что не может считать настоящими украинцами тех военных, которые говорят на российском языке, чем разожгла дискуссию. Она убеждена, что такие люди являются "русскими" и "сбродом".
- Сразу студенты Львовской политехники, где работает Фарион, обратились к правоохранителям и потребовали увольнения преподавательницы. В МОН отреагировали на заявление Фарион и отметили, что поддерживают требования студентов. Однако вопросом занимается университет, министерство не может увольнять человека.
- Сама же языковед рассказала, что ждет встречи с представителями СБУ, чтобы "напомнить им, что существует 29 статья. То есть язык в армии – украинский".
- Студенты НУ "Львовская политехника" 14 ноября вышли на митинг под стены вуза, чтобы добиться увольнения Фарион. В администрации заявили, что сформируют комиссию, которая рассмотрит вопросы языковеда