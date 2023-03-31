В Агентстві із забезпечення якості вищої освіти зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації від очільника освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака та глави МОН Оксена Лісового. При цьому уточнили, коли їх перевірять.

Матеріали тепер перевірятимуть на наявність можливих фактів академічного плагіату. При цьому в Агенстві наголосили, що ці звернення викликали значний суспільний інтерес.

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У НАЗЯВО зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака

У НАЗЯВО повідомили, що відповідно до принципу рівності у підході до усіх заявників та у межах законодавства здійснили перевірку повідомлень.

Усі надіслані матеріали оприлюднили на офіційному сайті Національного агентства та розглянуть у встановлені терміни та відповідно до процедури.

УП у НАЗЯВО уточнили, що дисертації передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.

Згідно з процедурою, протягом 3 – 5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3 місяців,

– заявили у НАЗЯВО.

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