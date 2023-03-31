В Агентстві із забезпечення якості вищої освіти зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака
У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації від очільника освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака та глави МОН Оксена Лісового. При цьому уточнили, коли їх перевірять.
Матеріали тепер перевірятимуть на наявність можливих фактів академічного плагіату. При цьому в Агенстві наголосили, що ці звернення викликали значний суспільний інтерес.
Читайте Голова освітнього Комітету ВРУ та очільник МОН анонсували перевірку дисертацій
У НАЗЯВО зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака
У НАЗЯВО повідомили, що відповідно до принципу рівності у підході до усіх заявників та у межах законодавства здійснили перевірку повідомлень.
Усі надіслані матеріали оприлюднили на офіційному сайті Національного агентства та розглянуть у встановлені терміни та відповідно до процедури.
УП у НАЗЯВО уточнили, що дисертації передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.
Згідно з процедурою, протягом 3 – 5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3 місяців,
– заявили у НАЗЯВО.
До теми Очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку і дав обіцянку
Лісового звинуватили у плагіаті: коротко
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.