Очільник МОН розповів, коли його дисертацію перевірять на плагіат

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів, як триває перевірка його дисертації на факт плагіату. Він подав роботу до НАЗЯВО після звинувачення в академічній недоброчесності.

Про це Лісовий сказав в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти загалом здійснює перевірку роботи близько трьох місяців.

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Міністр уточнив, що очікує результатів перевірки орієнтовно через місяць. При цьому заявив, що не тисне на Агентство: не має ні юридичних механізмів, ні наміру.

Я чекатиму результатів і залежно від того, якими вони будуть, вживатиму заходів навіть щодо самого себе,

– наголосив очільник МОН.

Також він зазначив, що питання академічної доброчесності має бути у фокусі уваги. Потрібно при цьому ухвалювати законодавчі рішення і "обрізати" можливості для плагіату.

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