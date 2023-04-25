Очільник МОН розповів, коли його дисертацію перевірять на плагіат
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів, як триває перевірка його дисертації на факт плагіату. Він подав роботу до НАЗЯВО після звинувачення в академічній недоброчесності.
Про це Лісовий сказав в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти загалом здійснює перевірку роботи близько трьох місяців.
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Лісовий розповів, коли перевірять його дисертацію на плагіат
Міністр уточнив, що очікує результатів перевірки орієнтовно через місяць. При цьому заявив, що не тисне на Агентство: не має ні юридичних механізмів, ні наміру.
Я чекатиму результатів і залежно від того, якими вони будуть, вживатиму заходів навіть щодо самого себе,
– наголосив очільник МОН.
Також він зазначив, що питання академічної доброчесності має бути у фокусі уваги. Потрібно при цьому ухвалювати законодавчі рішення і "обрізати" можливості для плагіату.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.