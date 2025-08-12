Міносвіти опублікувало результати цьогорічної вступної кампанії. Уже відомо про те, скільки вступників подалися на бюджетну та контрактну форми навчання.

Скільки вступників отримали рекомендації, розповідає 24 Канал, посилаючись на сторінку Міносвіти у фейсбуці.

Дивіться також "Усе дуже критично": У МОН розповіли про проблеми з кадрами та зарплатами у дошкіллі

Яку кількість вступників рекомендували у МОН?

Міністерство освіти та науки опублікувало дані рекомендацій цьогорічного вступу – навчання на бюджетну форму, контрактну, пріоритетну. А також скільки випускників підтвердили її.

Отож, дані ДП "Інфоресурс" від Міносвіти демонструють:

Загальна кількість рекомендацій: 176 376 вступників отримали рекомендації на вступ у виші, і 145 064 уже її підтвердили, а це – 82 відсотки.

Бюджет: отримали рекомендацію – 65 493 вступники, а 62 707, або 96 відсотків, підтвердили її.

Контракт: 110 883 вступники отримали рекомендацію, а 82 357, або 74 відсотки, підтвердили її.

Пріоритетність: отримали рекомендацію – 106 443 вступники, з них 94 151 – підтвердили її.