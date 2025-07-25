Яка вартість навчання у Київському політехнічному інституті
- Вартість навчання в Київському політехнічному інституті на 2025-2026 роки становить від 44,9 тисячі до 67,6 тисячі гривень на рік.
- Найдорожчі спеціальності: міжнародні відносини, менеджмент, фінанси, журналістика, маркетинг, торгівля, право.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського є одним із найпопулярніших ЗВО країни. Виш уже затвердив вартість навчання для вступників на бакалаврат у 2025 році.
Мінімальна вартість одного року навчання – 44,9 тисячі гривень, а максимальна – 67,6 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Яка вартість навчання у Київській політехніці?
У 2025/2026 навчальному році найдорожчі спеціальності у КПІ є такі:
"Міжнародні відносини";
"Менеджмент";
"Фінанси, банківська справа";
"Журналістика";
"Маркетинг";
"Торгівля";
"Право".
До найдешевших належать, зокрема, пов'язані з інженерією, виробництвом та будівництвом.
Вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського:
Дизайн – 54,1 тис. грн
Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тисячі гривень;
Філологія – 59,9 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
Міжнародні відносини – 67,6 тисячі гривень;
Психологія – 54,1 тисячі гривень;
Соціологія – 54,1 тисячі гривень;
Журналістика – 67,6 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тисячі гривень;
Менеджмент – 67,6 тисячі гривень;
Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
Публічне управління та адміністрування – 67,6 тисячі гривень;
Маркетинг – 67,6 тисячі гривень;
Торгівля – 67,6 тисячі гривень;
Право – 67,6 тисячі гривень;
Екологія – 44,9 тисячі гривень;
Фізика та астрономія – 44,9 тисячі гривень;
Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тисячі гривень;
Математика – 44,9 тисячі гривень;
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Прикладна математика – 54,1 тисячі гривень;
Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тисячі гривень;
Комп’ютерні науки – 54,9 тисячі гривень;
Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тисячі гривень;
Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тисячі гривень;
Інформаційні системи та технології – 55,9 тисячі гривень;
Комп’ютерна інженерія – 55,9 тисячі гривень;
Хімічні технології та інженерія – 44,9 тисячі гривень;
Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тисячі гривень;
Електрична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
Енерговиробництво – 44,9 тисячі гривень;
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тисячі гривень;
Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тисячі гривень;
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тисячі гривень;
Матеріалознавство – 44,9 тисячі гривень;
Прикладна механіка – 44,9 тисячі гривень;
Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
Металургія – 44,9 тисячі гривень;
Машинобудування – 44,9 тисячі гривень;
Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тисячі гривень;
Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тисячі гривень;
Видавництво та поліграфія – 49,9 тисячі гривень;
Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тисячі гривень;
Біомедична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація – 54,1 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 49,9 тисячі гривень;
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