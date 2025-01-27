Кількість першокласників в Україні знизиться на третину, – прогноз МОН

У Міністерстві освіти і науки України прогнозують, що кількість першокласників у нашій державі у 2029 році буде щонайменше на 30% меншою, ніж цьогоріч. Тож громадам варто зараз готувати мережі шкіл до такого сценарію.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової Укрінформу.

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Кількість першокласників в Україні знизиться

Заступниця очільника МОН зазначила, що кількість тих дітей, які зараз навчаються у першому класі щодо тих, які вчаться у сьомому, менша на понад 30%.

Якщо взяти статистику народжуваності останніх років, то до 2029 року у перший клас підуть ще на 30% менше діток, ніж зараз вчаться у першому класі. Опираючись на ці дані, ми повинні будувати нашу майбутню інфраструктурну політику,

– зазначила Кузьмичова.

За її словами, мовиться насамперед про підготовку чинної мережі закладів освіти до нових реалій. Адже на першому місці має бути якість наданих освітніх послуг.

Ми можемо далі продовжувати замовчувати і бути в ілюзії, що майже 13 тисяч шкіл по Україні мають потенціал для життя. Це може бути політично вигідною позицією. Та чи відповідає це дійсності? Ні, звичайно. Адже більше ніж 50% шкіл вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей. А далі буде ще менше. І все це впливає на якість освіти,

– додала посадовиця.

За її словами, головну роль в оптимізації мережі шкіл мають відігравати саме громади. При цьому треба зважати не на кількість будівель, а можливість надання якісної освіти дітям, аби вони були конкурентоздатні на ринку праці.

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