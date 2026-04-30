Щоб не помилитись на НМТ: як правильно написати слова "савець", "зовні" та "ляний"

Подвоєння літер у деяких словах часто виникає там, де "на слух" його не відчуваєш – ззовні, відділ. Тому важливо знати правила, а не покладатися лише на інтуїцію.

Які ще літери завжди можуть подвоюватися в українських словах, розповідаємо з посиланням на @repetytorka.anna.

Які ще літери подвоюються у словах, крім "н"?

У мовознавстві є одна цікава тема, яка часто вислизає з уваги – подвоєння літер у словах. Ми звикли говорити та звертати увагу на подвійне "нн" у іменниках, прикметниках та прислівниках: сонний, законний, невблаганний, незрівнянний, численність та низка інших. Але ж подвоюються й інші приголосні – "з", "с", "в", "д", і деяких словах – на початку слова: лляний, ззовні, ссати, ввійти.

Саме такі завдання трапляються на НМТ: учням пропонують пояснити, чому в слові з’явилося подвоєння, чи правильно воно написане і чи доречне у цьому слові. Подвоєння – це не випадковість, а правило мови, пов’язане з морфемною будовою слова. А знання цих нюансів допомагає уникати кальок, помилок і зберігати автентичність української.

Подвоєння літер виникає у трьох основних випадках:

На межі морфем – коли префікс закінчується тією ж літерою, з якої починається корінь (з-зовні, без-зубий, від-дзеркалення). У похідних словах – від основи з певним звуком (льон → лляний). У звуконаслідуванні – щоб передати тривалість чи інтенсивність звуку (ссати).

Ось добірка слів із подвоєнням приголосних, які ви точно знаєте, але можливо не звертали уваги:

ссати , ссавець, і похідні – увіссати, приссати, розіссати та інші. СУМ-11 наводить 27 слів з цим коренем.

, і похідні – та інші. СУМ-11 наводить 27 слів з цим коренем. ззовні , іззовні;

, ввічливий , ввійти;

, лляний;

бовваніти, бовван;

Слова з подвоєнням / Скриншот @repetytorka.anna

наввипередки;

віддзеркалення;

піддослідний , піддатися;

, наддніпрянський ;

; відділ , відділення;

, роззиратися, беззвучний.

Слова з коренем "ссати" / Скриншот СУМ-11

А як вам таке речення: "Ввічливий хлопчик роззирнувся ззовні, а в лляній сорочці бовванів беззубий старець".

Подвоєння – це маленька деталь, яка відкриває великі двері до розуміння мови. Воно показує, як українська зберігає свою мелодійність і логіку. А для випускників важливо пам’ятати: на НМТ можуть запитати саме про такі "дрібниці", які відрізняють уважного мовця від того, хто пише "на слух".

Які завдання з фразеологізмами можуть бути на НМТ?

Частина завдань національного мультитесту щороку пов'язана з фразеологізмами: пояснити їх, підібрати до ситуації вислів, перекласти, пояснити походження.

Одним з завдань, яке може трапитися – знайти антонім-вислів до якось відомого фразеологізму.

Раніше ми писали приклади таких висловів: Затулити рота – Тягнути за язик, Умиватися сльозами – Продавати зуби та інші.