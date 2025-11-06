Назвали слово 2025 року за версією Collins Dictionary

Словник англійської мови Collins Dictionary назвав слово року 2025. Це термін "вайбкодинг" (vibe coding).

Яке слово року 2025?

Слово "вайбкодинг" – це метод програмування, де замість написання коду вручну розробник формулює завдання природною мовою, а велика мовна модель (LLM) генерує, оптимізує та виправляє код.

У Collins Dictionary визначають вайбкодинг як "використання штучного інтелекту, який реагує на природну мову, щоб допомагати у написанні комп'ютерного коду". Лексикографи зафіксували різке зростання популярності цього слова у лютому 2025 року. Саме тоді воно і виникло.

Цікаво! У 2024 словом року Collins стало brat, популяризоване співачкою Charli XCX.

Термін запровадив Андрей Карпати – ексдиректор із питань штучного інтелекту в Tesla та інженер-засновник компанії OpenAI. Він описав вайбкодинг як метод, що дозволяє людям створювати застосунки, навіть не усвідомлюючи існування коду. Цей підхід відкрив можливості розроблення цифрових платформ для тих, хто не має технічної освіти.

Вибір "vibe coding" словом року ідеально відображає те, як мова розвивається разом із технологіями,

– заявив очільник Collins Dictionary Алекс Бікрофт.

І додав, що це є показником того, що відбувся зсув у сфері програмування, де штучний інтелект робить кодування доступнішим.

Які слова претендували на перемогу?

Серед інших претендентів були:

aura farming (створення харизматичного образу);

biohacking (втручання у природні процеси організму);

broligarchy (влада надбагатих чоловіків);

coolcation (відпустка у прохолодному кліматі);

taskmasking (імітація продуктивної роботи).

