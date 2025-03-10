Чи є переклад до слова "іскрамьотний": з'ясуємо подробиці
- Слово "іскрамьотний" не має дослівного перекладу в українській мові , але максимально наближене слово – іскристий.
- Для опису гумору або жарту можна використати слова: влучний, дотепний, феєричний, блискавичний, вибуховий, блискучий.
Ми так звикли до русизмів у своїй мові, що іноді не намагаємося підшукати їм відповідники. Хоча деякі звучать неприродно у нашому мовленні.
Вдосконалюючи свою українську, продовжуємо позбуватися русизмів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал розповідає, чи є в українській мові слово "іскрамьотний" , посилаючись на тікток @show_rami .
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Чи є відповідник у русизмі "іскрамьотний"
У кожній мові є слова, які не завжди можна перекласти дослівно іншою мовою. Деколи потрібні два слова, чи навіть розгорнуте пояснення. Такі русизми ще тримаються в українській мові, але звучать неприродно.
Серед них слово – "іскрамьотний" . Слово має два значення – для позначення відблиску сонячного проміння чи яскравого характеру людини, зовнішнього жарту. І це використання в останньому значенні.
Але в українській мові такого слова немає і воно не має дослівного перекладу. Максимально наближене до звучання слова – іскристий.
Але якщо ми говоримо про гумор чи жарт, ідею, то можна використати слова:
- влучний,
- дотепний,
- феєричний,
- блискавичний,
- вибуховий,
- блискучий.
А відблиск може бути – осяйний, барвистий, промінний чи яскристий.
Як перекладається "іскрамьотний": дивіться відео
До слова! Раніше ми розповідали, чим замінити фразу "не умничай" . Гайда знайомитися!
Позбувайтеся русизмів та говоріть гарно українською!