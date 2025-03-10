Чи є переклад до слова "іскрамьотний": з'ясуємо подробиці

Ми так звикли до русизмів у своїй мові, що іноді не намагаємося підшукати їм відповідники. Хоча деякі звучать неприродно у нашому мовленні.

Вдосконалюючи свою українську, продовжуємо позбуватися русизмів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал розповідає, чи є в українській мові слово "іскрамьотний" , посилаючись на тікток @show_rami .

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Чи є відповідник у русизмі "іскрамьотний"

У кожній мові є слова, які не завжди можна перекласти дослівно іншою мовою. Деколи потрібні два слова, чи навіть розгорнуте пояснення. Такі русизми ще тримаються в українській мові, але звучать неприродно.

Серед них слово – "іскрамьотний" . Слово має два значення – для позначення відблиску сонячного проміння чи яскравого характеру людини, зовнішнього жарту. І це використання в останньому значенні.

Але в українській мові такого слова немає і воно не має дослівного перекладу. Максимально наближене до звучання слова – іскристий.

Але якщо ми говоримо про гумор чи жарт, ідею, то можна використати слова:

влучний,

дотепний,

феєричний,

блискавичний,

вибуховий,

блискучий.

А відблиск може бути – осяйний, барвистий, промінний чи яскристий.

Як перекладається "іскрамьотний": дивіться відео

До слова! Раніше ми розповідали, чим замінити фразу "не умничай" . Гайда знайомитися!

Позбувайтеся русизмів та говоріть гарно українською!