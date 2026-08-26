"Калька" – слово з цікавою історією: що воно означає
"Калька" – це щось неправильне? Не зовсім. Сам термін цілком правильний, а от те, що ним називають, може бути як нормативним, так і помилковим. Розберімося, де проходить ця межа.
Що таке калька, та звідки походить слово, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Що таке калька і як часто ми використовуємо її у своїй мові?
Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте слово "калька"? Чи правильно вживати саме слово "калька"? Так. Це цілком нормативний український мовознавчий термін. Ба більше, його значення, а їх – два, дуже добре пояснює походження самого слова.
Саме слово запозичене з французької мови – calque "копія креслення; калька", calquer "калькувати, змальовувати". Але у французьку воно прийшло з італійської – calcare "втискувати, тиснути", що зводиться до латинського – calco, -āre "топтати, тиснути пʼятою", повʼязаного з calx "пʼята, відбиток пʼяти". Ось такий мовний ланцюжок.
Калькою спочатку так називали тонкий прозорий папір, через який можна було обводити малюнок, креслення або карту, отримуючи їхню точну копію.
Тобто "калька" – це буквально спосіб відтворити щось за готовим зразком. Цей термін широко відомий художникам, інженерам, механікам.
Цей папір – калька / Magnifik
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Але є й інше значення слова, яке все частіше на слуху в медійному просторі та ним послуговуються філологи та мовознавці.
Калька, або калькування, – це спосіб мовного запозичення, коли слово, словосполучення, фразеологізм чи нове значення слова створюють за зразком іншої мови шляхом буквального перекладу.
Тому, почувши фразу "це калька з іншої мови", маємо на увазі, що певну мовну конструкцію фактично відтворили українською за чужим зразком. Ось до прикладу відомі приклади: "обідитися", "нравитися", "круглосуточно" чи відомий вислів "із грязі в князі".
Принцип той самий – копіювання, але вже не графічне, а мовне. Треба бути уважним при вживанні таких слів, адже калька неодмінно призводить до неточності художнього слова.
Калька – це і мовна помилка / На Урок
Втім, не усе так однозначно. Не кожна калька є помилковою. У мовознавстві розрізняють нормативні, або усталені, кальки та кальки, які суперечать нормам української мови. І перш ніж називати якесь слово чи вислів помилкою, варто перевірити чи це не запозичення.
Отже, коли мовознавець говорить: "Це калька", він зовсім не має на увазі тонкий папір. Але логіка та сама: є готовий зразок – і його відтворюють.
Цікаво! Слово "калька" запозичене настільки давно, що перенеслося навіть у прізвище – Калько. Раніше воно вказувало на професію або певну особливість у мові, тому що є дієслово "калькати", тобто – заїкатися, що могло бути прізвиськом, а згодом – прізвищем. Зауважте, що калькати, це не те саме, що "картавити", крім того цього слова немає в українській мові.
Тому, "калька" – цілком правильне українське слово. Воно має два основні значення: прозорий матеріал для копіювання зображень і мовознавчий термін для позначення відтворення іншомовної моделі засобами іншої мови.
І запам'ятати легко: на кальці копіюють малюнок, а за допомогою мовної кальки – іншомовну конструкцію.
Тож слово "калька" сміливо можна вживати. А от кожну конкретну мовну кальку вже варто перевіряти: чи стала вона частиною української норми, чи лише копіює чужу мовну модель. А ви часто використовуєте кальку? Яку саме?