Слово "нарікати" набуває популярності: ви точно не знаєте всі його значення

Етимологічно дієслово "нарікати" пов’язане зі словом "ректи" ("говорити", "називати"). У Етимологічному словнику української мови зазначається, що воно утворене за допомогою префікса на- та кореня -рік- (від праслов’янського rěk- / rek- – "говорити").

Первісне значення — "назвати, дати ім’я, проголосити". Із часом розвинулося переносне значення – "говорити про щось із докором", а далі – "скаржитися". Отже, друге значення постало на основі семантичного розширення: "висловлювати щось уголос" → "висловлювати незадоволення".

Цікаво! Від цього слова і виникли інші відомі слова – наречений / наречена, тобто "названий" – той, кого назвали чоловіком або дружиною, що також пов’язане з обрядовою традицією.

У сучасному інформаційному просторі "нарікати" можна почути в мотиваційних промовах, порадах психологів, настановах священників – "Не нарікайте на життя". "Не нарікайте на Бога".

Крім того, погодьтеся, якщо ви заміните "називати" на "нарікати" – це звучить урочистіше – "Ми нарекли доньку Поліною!".

Слово активно функціонує в різних стилях мовлення – від урочисто-книжного до розмовного. Воно демонструє, як у межах одного дієслова можуть поєднуватися давні ритуальні смисли та повсякденні емоційні відтінки.