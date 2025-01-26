Більше не кличте "пішли на каву": розповідаємо, як правильно запрошувати на посиденьки
- Не рекомендується використовувати фразу "пішли на каву" для правильного запрошення.
- Для сoffee break пропонуються українські варіанти: пауза на каву, час на каву, кавопий, кавоспин, каво-час, кавування.
Перерва на каву чи чай є чудовим ритуалом, а у гарному товаристві – ти паче. Смакуйте ароматну каву чи духмяний чай і запрошуйте друзів правильно.
Давно смакували кавою у гарному товаристві? Надолужте цю втрату, а 24 Канал розповість, як грамотно запросити українською на каву, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
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Як запросити на каву українською
Через швидкий ритм життя уже звикли пити каву поспіхом чи на ходу, у короткій перерві на роботі, чи на вулиці. Але іноді слід дозволити собі насолодитися кавою у кав'ярні, запросивши друга, колегу чи кохану людину.
Як же запросити українською правильно на посиденьки з кавою. Фраза "пішли на каву" – помилка.
Слово "піти" – дієслово в минулому часі, а "пішли" вказує на те що уже сталося. Наприклад, "ми вчора пішли на прогулянку і гарно провели час".
Тому, якщо ви хочете когось запросити на каву, прогулянку, закупи, використайте слово – ходімо.
- "Ходімо на каву!"
- "Ходімо на закупи"
А ще можна сказати:
- "Ходімо на кавування!"
- "Покавуймо?"
І запам'ятайте в українській мові напій називається кава, а не "кофе" і тим паче не "кохфе".
Колір чи смак – кавовий, а не "кофейний".
А посуд для кави – кавник.
Як правильно запросити на каву: дивіться відео
А ще маємо таке поняття як сoffee break – кофі-брейк чи кава-брейк.
Що таке кофі-брейкЦе коротка перерва (15 – 40 хв) під час офіційних заходів (наукова або бізнес-конференція) для легкої трапези чи неформального спілкування.
Це слово на ресурсі "Словотвір" пропонують замінити на:
- пауза на каву;
- час на каву;
- кавопий;
- кавоспин;
- каво-час чи каво-тайм;
- каво-спочин;
- кавування.
Чому б і ні, цікаво, зрозуміло і допустимо!
Кава-брейк покращує спілкування / Freepik
Вважається, що під час таких перерв за чашкою кави й за невимушеною розмовою, учасники заходу відмінно налаштовують на подальшу діяльність, правильно перезавантажуючи мозок. Така перерва сприяє укладенню взаємовигідних договорів, пошуку партнерів та іншій діловій активності.