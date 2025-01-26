УКР РУС
26 січня 2025, 14:12
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Більше не кличте "пішли на каву": розповідаємо, як правильно запрошувати на посиденьки

Олеся Кух
Основні тези
  • Не рекомендується використовувати фразу "пішли на каву" для правильного запрошення.
  • Для сoffee break пропонуються українські варіанти: пауза на каву, час на каву, кавопий, кавоспин, каво-час, кавування.

Перерва на каву чи чай є чудовим ритуалом, а у гарному товаристві – ти паче. Смакуйте ароматну каву чи духмяний чай і запрошуйте друзів правильно.

Давно смакували кавою у гарному товаристві? Надолужте цю втрату, а 24 Канал розповість, як грамотно запросити українською на каву, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як запросити на каву українською

Через швидкий ритм життя уже звикли пити каву поспіхом чи на ходу, у короткій перерві на роботі, чи на вулиці. Але іноді слід дозволити собі насолодитися кавою у кав'ярні, запросивши друга, колегу чи кохану людину.

Як же запросити українською правильно на посиденьки з кавою. Фраза "пішли на каву" – помилка.

Слово "піти" – дієслово в минулому часі, а "пішли" вказує на те що уже сталося. Наприклад, "ми вчора пішли на прогулянку і гарно провели час".

Тому, якщо ви хочете когось запросити на каву, прогулянку, закупи, використайте слово – ходімо. 

  • "Ходімо на каву!"
  • "Ходімо на закупи"

А ще можна сказати:

  • "Ходімо на кавування!"
  • "Покавуймо?"

І запам'ятайте в українській мові напій називається кава, а не "кофе" і тим паче не "кохфе".

Колір чи смак – кавовий, а не "кофейний".

А посуд для кави – кавник.

Як правильно запросити на каву: дивіться відео

А ще маємо таке поняття як сoffee break – кофі-брейк чи кава-брейк.

Що таке кофі-брейк

Це коротка перерва (15 – 40 хв) під час офіційних заходів (наукова або бізнес-конференція) для легкої трапези чи неформального спілкування.

Це слово на ресурсі "Словотвір" пропонують замінити на:

  • пауза на каву;
  • час на каву;
  • кавопий;
  • кавоспин;
  • каво-час чи каво-тайм;
  • каво-спочин;
  • кавування.

Чому б і ні, цікаво, зрозуміло і допустимо!

Кава-брейк покращує спілкування / Freepik

Вважається, що під час таких перерв за чашкою кави й за невимушеною розмовою, учасники заходу відмінно налаштовують на подальшу діяльність, правильно перезавантажуючи мозок. Така перерва сприяє укладенню взаємовигідних договорів, пошуку партнерів та іншій діловій активності.